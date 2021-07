Cairo 'Belotti? Fatta offerta importante, aspettiamo

(ANSA) - BRESSANONE, 27 LUG - "Belotti ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui: gli abbiamo fatto un'offerta molto importante per le nostre casse, dopodichè se non accetta l'offerta…": il presidente del Torino, Urbano Cairo, parla delle trattative del rinnovo di contratto del capitano granata. "Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta un'offerta importante - aggiunge il patron a Bressanone, dove ha assistito allo 0-0 dei granata contro l'Al Fateh - e ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose" (ANSA).