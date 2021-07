Tennis in piazza Castello, prosegue la 'Race to Tourin'

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - La 'Race to Tourin', la corsa verso le Nitto Atp Finals che vedrà sfidarsi gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie della stagione a Torino dal 14 al 21 novembre, prosegue anche oggi con il tennis in piazza Castello. Nelle isole dedicate al tennis, insegnanti e fiduciari dell'Istituto Superiore di Formazione 'Roberto Lombardi' accompagnano bambini e adulti alla scoperta di questo sport.

Il Comitato Regionale Fit Piemonte fornisce ai partecipanti informazioni utili sul tennis e sul torneo di novembre. La manifestazione, pensata con le istituzioni locali per avvicinare il grande pubblico a questa disciplina, proseguirà sino a metà settembre coinvolgendo le principali piazze cittadine in centro e in periferia. (ANSA).