Tennis in piazza a Torino aspettando le Atp Finals

Il percorso verso le Nitto Atp Finals di Torino porta il tennis nelle piazze. Da domani la Federazione Italiana Tennis in collaborazione con le istituzioni locali lancia il progetto che nelle prossime settimane coinvolgerà le principali piazze cittadine e altri punti nevralgici della città che verranno dedicati all'avvicinamento al tennis.

Primo appuntamento di 'Tennis in piazza' nel cuore di Torino, piazza Castello, sabato 24 luglio dalle 10 alle 19, nel rispetto delle norme anti Covid. Ai partecipanti verranno fornite racchette e palline con le quali cimentarsi sotto rete in mezzo agli storici palazzi del centro.

La manifestazione è supportata dall'Istituto Superiore di Formazione 'Roberto Lombardi' con i suoi insegnanti e fiduciari ed è previsto un costante presidio del Comitato Regionale Fit Piemonte per fornire ai partecipanti informazioni utili sul torneo di novembre e sul tennis. Dopo il primo fine settimana la manifestazione toccherà, fino al weekend del 18-19 settembre, piazza Giovanni Astengo a Falchera, piazza Livio Bianco a Mirafiori, piazza d'Armi, corso Cairoli e piazza San Carlo.

