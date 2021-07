Tav: tensioni in Val Susa, No Tav respinti al cantiere

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Tensioni nella notte al cantiere della Torino-Lione, in Valle di Susa. Una cinquantina di No Tav hanno raggiunto le recinzioni per una battitura e hanno tentato di abbattere le 'concertine' con dei bastoni. Le forze dell'ordine hanno risposto con un lancio di lacrimogeni e hanno utilizzato gli idranti per allontanare gli attivisti, che hanno lanciato sassi e petardi. "L'estate è ancora lunga" rivendicano questa mattina i militanti No Tav sui social. La Digos della Questura di Torino è a lavoro per identificare gli assalitori di questa notte. (ANSA).