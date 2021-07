Cinema:Film LabContest Under 30, 8 troupe pronte in Piemonte

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - C'è anche un documentario sulla Tav tra i cortometraggi scelti da Piemonte Factory Film LabContest, destinato a giovani under 30 che stanno intraprendendo la strada del filmmaking.

Sono 58 le troupe che da tutte le province del Piemonte che hanno risposto alla call della prima selezione. Il direttore artistico Daniele Gaglianone ne ha selezionate 8: gireranno 8 cortometraggi in 8 province - Alessandria. Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli - che diventeranno residenze artistiche per i giovani registi. Un nono cortometraggio verrà girato in Val di Susa: è un documentario, dal titolo provvisorio Green Tag, sull'analisi ambientale della Tav sullo sfondo dello scontro ormai trentennale sulla Torino-Lione, realizzato dal regista romano Leonardo Signoretti.antropologo e documentarista.

"Anche quest'anno ho cercato di fare una selezione che fosse il più possibile esaustiva di un panorama per raccontare cosa bolle in pentola tra le giovani generazioni, tenendo conto di diverse generi e approcci", spiega Gaglianone.

"È un momento di grande attività sul lato della produzione, ma vorremmo lo fosse ancora di più. Piemonte Factory Film LabContest permette di rinnovare chi fa cinema audiovisivo e di diffondere i progetti su tutto il territorio piemontese" sottolinea Paolo Manera, direttore di Film Commission.

I progetti, realizzati con l'aiuto di tutor, verranno presentati al Torino Film Festival con la premiazione del vincitore scelto da una giuria di professionisti del settore.

