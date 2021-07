Torna la Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Torna domenica 18 luglio la Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre, corsa ciclistica amatoriale che punta a riconfermare i 1.500 iscritti, tra cui sono numerosi gli stranieri, oltre che dalla vicina Francia anche da Belgio e Olanda. Due i percorsi a disposizione, che attraversano la Val di Susa e la Val Chisone, toccando o avvicinandosi alle principali vette del comprensorio sciistico della Vialattea.

La Gran Fondo si disputa sulla distanza di 121,5 km con un dislivello positivo di 3.400 metri, mentre la Medio Fondo è lunga 96,8 km e presenta un dislivello positivo di 2.600 metri.

La differenza tra le due gare sta nell'intergiro: gli iscritti alla Gran Fondo transiteranno da Sestriere per poi scendere in direzione di Sauze di Cesana, sulla Provinciale 215, proseguire verso Cesana Torinese e da qui risalire al Colle lungo la Strada Provinciale 23 sino al traguardo finale di via Louset, all'imbocco di piazza Fraiteve a Sestriere. Medesimo traguardo per la Medio Fondo dopo 96,8 km di gara anziché i 121,5 della Gran Fondo, poiché non è prevista la seconda discesa verso Cesana e la risalita finale al Colle.

Il week end agonistico si apre sabato 17 luglio con il ritiro del pacco gara al palazzetto dello sport di Sestriere. Domenica 18 luglio la partenza dalla frazione Borgata Sestriere alle 8.

