Coldiretti, ciliegia gigante da 33 grammi. E' record mondo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - E' nuovo record del mondo con la raccolta in Italia di una ciliegia di 33 grammi. A renderlo noto è Coldiretti nel sottolineare che il pregiato frutto di stagione è stato prodotto nell'azienda di Pecetto in provincia di Torino di proprietà della famiglia Rosso presente nei mercati di Campagna Amica. Il primato è stato raggiunto - fanno sapere - seguendo il regolamento del Guinness World Records nato a Dublino nel 1955 e ora con sede a Londra che attraverso i misuratori ufficiali italiani dell'Inrim, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, ha certificato la misura record di 33,0518 grammi con una bilancia precisa al decimillesimo di grammo. La ciliegia gigante- segnala l'organizzazione agricola- appartiene alla varietà Carmen, a maturazione medio-precoce con pianta di vigore medio-elevato e portamento assurgente, "che quest'anno ha garantito raccolti importanti di dimensioni davvero eccezionali". Il record- aggiunge Coldiretti- è stato realizzato in una annata non particolarmente favorevole per uno dei frutti più amati dagli italiani, grandi e piccini: il maltempo- precisa l'organizzazione- ha infatti decimato la frutta italiana con la perdita di una ciliegia Made in Italy su quattro ed una produzione nazionale complessiva attorno agli 80 milioni di chili, il 25% in meno, secondo stime Coldiretti.

L'organizzazione agricola conclude che "nonostante questo l'Italia - è il principale produttore dell'Unione europea con quasi 30 mila ettari coltivati situati per il 62% in Puglia, seguita da Campania, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio." (ANSA).