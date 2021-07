Trovato morto escursionista disperso nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - E' stato trovato morto, questa mattina, l'escursionista di 69 anni, che era disperso da ieri tra le valli Stura e Gesso, nel Cuneese. Il corpo è stato avvistato dall'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del fuoco che ha portato sulle montagne squadre di soccorritori degli stessi Vigili del fuoco, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino.

Il corpo è stato avvistato in un canalone vicino alla Rocca della Paur, in Valle Gesso. La vittima, odontotecnico in pensione, viveva a Fossano (Cuneo). (ANSA).