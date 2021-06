Teatro: riprende Prato inglese al Carignano di Torino

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - La prima nazionale di 'Molto rumore per nulla' di Shakespeare, regia di Silvio Peroni, inaugura il 6 luglio al Teatro Carignano il nuovo cartellone estivo di 'Prato inglese', giunto alla sua terza edizione e molto atteso dai torinesi amanti del teatro di prosa. Con spettacoli fino all'8 agosto.

La piece, prodotta dal Teatro Stabile di Torino, vede sul palco Elena Aimone, Lorenzo Bartoli, Vittorio Camarota, Marta Cortellazzo Wiel, Jacopo Crovella, Christian di Filippo, Fabrizio Falco, Maria Lombardo, Sara Putignano, Marcello Spinetta, Andrea Triaca, Jacopo Venturiero.

"Molto rumore per nulla - scrive nelle note di regia Silvio Peroni - è una commedia che nasconde degli inganni, come nella trama così nel titolo. Un nulla che però non è un'inezia. Il nulla può essere interpretato come analogo dell'amore, o analogo dello spiare, oppure può significare l'annosa opposizione di due elementi antitetici. Un nulla che crea un gioco di doppi e di mascheramenti che confondono continuamente l'apparenza e la realtà, sia collettiva che personale. Un nulla nel quale rimbomba un tremendo pieno, un percorso di crescita e cambiamento personale che Shakespeare fa vivere ai suoi personaggi. E con essi li fa vivere in modo simbolico al suo spettatore, anche a quello contemporaneo". (ANSA).