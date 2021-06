Covid: 37 nuovi casi in Piemonte, nessun morto e 134 guariti

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Sono 37 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,2% dei 23.753 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 19 (51,4%). L'Unità di crisi regionale segnala anche 134 guariti. Non si registrano decessi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, che sono 17 (+1), continuano a calare quelli degli altri reparti, che sono 180 (-15). Sono 907 le persone in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi sono 1.104.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, i casi di positività registrati in Piemonte sono stati 366.846, 11.694 decessi e 354.048 guariti. (ANSA).