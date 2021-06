App Fondazione Torino Musei, nuovi itinerari Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Nasce l'App di Fondazione Torino Musei. Permetterà di creare nuovi itinerari di visita per il pubblico, in parte fruibili anche da casa con lo smartphone.

L'ha realizzata la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, con il supporto tecnico di Replyi. La nuova App mobile, scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, fornirà contenuti multimediali relativi ai tre musei: Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica, Gam e Mao. Si parte il 25 giugno con Palazzo Madama, ma il progetto sarà sviluppato anche per Mao e Gam A Palazzo Madama si potrà scegliere tra tre itinerari: Alla scoperta del Palazzo, Itinerario breve e Avventure al Castello.

L'itinerario architettonico permette di esplorare le complesse trasformazioni dell'edificio avvenute nel corso di duemila anni, dall'epoca romana ai giorni nostri. L'App fornisce una mappa per facilitare l'orientamento in un edificio storico complesso.

Avventure al Castello è l'itinerario dedicato a bambine e bambini, che potranno percorrere nove tappe in compagnia di un simpatico e colorato pappagallo.

"L'impegno della Consulta per la Fondazione Torino Musei è iniziato oltre dieci anni fa con mostre, valorizzazioni e progetti didattici. Quello inaugurato oggi è un nuovo, significativo, step, fortemente orientato all'innovazione culturale e tecnologica. Le aziende socie investono sul futuro della città" spiega Giorgio Marsiaj, presidente della Consulta. "La Fondazione Torino Musei è felice di poter dare il benvenuto ai suoi visitatori a Palazzo Madama attraverso la nuova App" sottolinea Maurizio Cibrario, presidente della Fondazione Torino Musei. (ANSA).