Premio AcquiAmbiente a Giubilei per 'Conservare la natura'

(ANSA) - ACQUI TERME, 21 GIU - È Francesco Giubilei il vincitore dell'edizione 2021 del premio letterario AcquiAmbiente: la giuria ha scelto il volume 'Conservare la natura' fra i sessanta manoscritti ricevuti in questi mesi.

Giubilei è presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee Nazione Futura, collabora con varie riviste tra cui 'The American Conservative' e 'The European Conservative', ha pubblicato otto libri ed è stato inserito da Forbes tra i 100 giovani under 30 più influenti d'Italia.

Ad Alberto Apostoli, architetto e designer di fama mondiale in ambito wellness, va il riconoscimento Ken Saro Wiwa per l'attenzione alla sostenibilità. I premi saranno consegnati il 3 luglio a Villa Ottolenghi ad Acqui Terme (Alessandria), durante un evento presentato da Tessa Gelisio.

Il Premio, istituito nel 1997 per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche ecologiche e sulla salvaguardia ambientale; ha preso avvio dalla celebrazione della lotta degli abitanti della Valle Bormida contro l'inquinamento causato dall'Acna di Cengio.

"Vogliamo rilanciare questa manifestazione - ha spiegato l'assessore alla Cultura di Acqui, Cinzia Montelli - e vogliamo coinvolgere sempre più scrittori, professionisti che contribuiscono concretamente con le loro azioni, e in maniera divulgativa, a rafforzare il concetto di salvaguardia del pianeta". (ANSA).