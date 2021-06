Pattinaggio: al Palavela due stage estivi internazionali

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Il grande pattinaggio internazionale arriva al Palavela che torna a essere la Casa del Ghiaccio di Torino. In vista delle Universiadi 2025, la struttura torinese ospita infatti due stage estivi organizzati dal Cus con allenatori di fama internazionale. I due corsi, adatti ad atleti di tutti i livelli tesserati Fisg, dagli 8 anni in su, sono in programma dal 23 al 28 agosto e dal 30 agosto al 3 settembre e si concentreranno su ogni aspetto del pattinaggio, dalla componente tecnica a quella artistica con allenamenti specifici sia in pista sia nelle lezioni off ice con metodi e utilizzo di attrezzature innovative.

Gli stage vedono la partecipazione di Michael Huth, allenatore olimpionico e di fama mondiale di tecnica dei salti, Luca La Notte, campione del mondo di Danza sul Ghiaccio, i coreografi Andrea Vaturi e David Cipolleschi, Antonio Sisca, campione mondiale di Danza Contemporanea, Lorenzo Marchei, preparatore atletico, e gli allenatori di II livello Fabiana Di Natale, Cristiana Di Natale, Giulia Cotugno e Francesca Cattaneo. (ANSA).