Biella,Alessandro Barbero apre cartellone eventi in piazza Duomo

E' stato presentato dall'amministrazione di Biella il nuovo palco allestito in piazza Duomo che quest'anno ospiterà gli eventi culturali estivi. Il cartellone debutta questa settimana e prosegue fino al 30 luglio con 13 appuntamenti. I posti a sedere in platea varieranno dalle 400 ai circa 1.000 nel rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria.

Domani sarà lo storico Alessandro Barbero ad aprire il calendario con l'evento dedicato a Dante. Seguiranno alcuni spettacoli della stagione teatrale con il coordinamento del Contato del Canavese, le iniziative in preparazione della V Centenaria Incoronazione della Madonna d'Oropa e la rassegna Musica in Piazza con le bande del territorio. Fra i volti noti Angela Finocchiaro, Simone Montedoro, Luca Bono, Andrea Fratellini, i Legnanesi e il gruppo musicale Good Vibration Entertaiment. Infine Massimo Ranieri chiuderà il cartellone.