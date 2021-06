Unito e Politecnico salgono nel Qs World University Ranking

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Migliorano le posizioni dell'Università di Torino e del Politecnico nella classifica dei migliori atenei al mondo del Qs World University Rankings, uno tra i più rinomati ranking internazionali. Un risultato ottenuto nonostante il Covid e l'ingresso nella graduatoria di 145 nuove istituzioni, non recensite nella scorsa edizione.

Il Politecnico si avvicina al traguardo del top 25% che annovera le migliori università al mondo, salendo dal 25,9% al 25,7% e consolidando così il trend di crescita degli ultimi anni. Tra i principali dati positivi, la qualità della ricerca, Citation per Faculty: l'indicatore espresso attraverso la valorizzazione delle citazioni ricevute dalle pubblicazioni scientifiche prodotte dai ricercatori e dalle ricercatrici del Politecnico si attesta intorno a 90, un valore nettamente superiore rispetto a quello mediano del ranking, che è inferiore a 40. Il Politecnico inoltre scala la classifica di quasi 40 posizioni per la presenza di studenti stranieri, nonostante l'impatto dell'anno di pandemia sulla mobilità internazionale.

"Questi risultati confermano l'ottimo posizionamento a livello mondiale del nostro Politecnico, nonostante la crescente competizione internazionale. Il miglioramento del punteggio relativo agli studenti stranieri premia il grande sforzo profuso per garantire una didattica di elevata qualità a tutta la sua popolazione studentesca, nazionale e internazionale, superando le limitazioni imposte dal periodo di pandemia" sottolinea il rettore Guido Saracco.

Netto miglioramento anche per UniTo, che risale di 36 posizioni e si colloca al 485 esimo posto al mondo, quindi entro le prime 500, risultando 13esima in Italia su 41 atenei.

L'Università di Torino raggiunge quindi il top 37% a livello mondiale, facendo segnare la sua migliore performance di sempre.

Nella scorsa edizione l'Università di Torino si collocava nella fascia 520-530. (ANSA).