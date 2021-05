IoLavoro, 6.000 partecipanti e mille video colloqui

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Sono stati 6.000 i partecipanti ai due giorni dell'edizione digitale di IoLavoro: mille i video colloqui effettuati per 5.000 opportunità lavorative offerte da oltre 200 realtà: 112 aziende, 60 agenzie per il lavoro, 23 centri per l'impiego. Ricercate le figure legate ai settori informatico, socio-sanitario, meccanico, logistica, elettronica e sistemi di automazione; anche il turismo, la ristorazione, la grande distribuzione organizzata e il tessile hanno registrato fabbisogno di lavoratori.

Preponderante la partecipazione di candidati del Piemonte e delle regioni limitrofe, ma numerosi gli accessi anche dal territorio nazionale e da paesi europei.Il 60% ha seguito l'evento da pc, il 35% da smartphone e il 5% da tablet, metà degli accessi alla piattaforma è avvenuto tramite autenticazione Spid. Sono state 2.800 le persone che hanno seguito il fitto programma di oltre 200 appuntamenti, tenuti da 390 relatori; 1.200 hanno assistito dalla piattaforma, 1.600 hanno seguito i webinar trasmessi live sul canale Facebook di IoLavoro.

"Per ripartire, non si può più ragionare a compartimenti stagni; serve il coraggio di mettere in campo una visione strutturale di lungo periodo. E' necessario garantire un supporto concreto alle imprese per il sostegno all'occupazione con un nuovo modello di formazione per favorire l'incrocio fra domanda e offerta. Va superato l'assistenzialismo"c ommenta Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro. "Sono orgogliosa degli ottimi risultati ottenuti dalla seconda edizione completamente digitale di IoLavoro", aggiunge Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro. "Siamo soddisfatti di avere realizzato per la seconda volta un evento digitale di altissima complessità tecnologica e organizzativa" commenta Giampietro Ferrarese, organizzatore di IoLavoro. (ANSA).