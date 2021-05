Furti in abitazione con scusa 'falso tecnico', otto arresti

(ANSA) - NOVARA, 14 MAG - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri di Novara nell'ambito dell'operazione 'Elder'.

Facevano parte di tre 'batterie' specializzate nei furti in abitazione ai danni di anziani. Il sistema era sempre lo stesso: si presentavano come 'falsi tecnici' alla porta di casa e, dopo aver raggirato le vittime ed essersi introdotti nell'appartamento con il loro consenso, rubavano l'oro e il denaro che riuscivano a trovare.

Il primo gruppo, composto da tre pregiudicati, è stato fermato lo scorso febbraio a Sillavengo, mentre negli ultimi giorni sono stati arrestati altri quattro uomini che componevano altri due gruppi criminali, a Carmagnola (Torino) e Vercelli.

Sono ritenuti responsabili di numerosi episodi di furto in abitazione perpetrati tra il 2020 ed il 2021 tra il Piemonte e la Lombardia. E' stata anche sequestrata refurtiva e denaro contante, per un valore di circa 600 mila euro.

Individuato e arrestato il ricettatore al quale si rivolgevano i malviventi dopo i colpi per rivendere gli oggetti in oro e gli orologi di pregio. E' stato trovato in possesso di oltre 200 mila euro in contanti e preziosi per un valore di svariate decine di migliaia di euro. (ANSA).