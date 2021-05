Tumori: Europei baseball aiutano la ricerca di Candiolo

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Accordo di Charity Partnership fra la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), in occasione dell'Europeo Piemonte 2021 di Baseball, in programma a settembre tra Torino, Settimo Torinese e Avigliana. Siglata dal presidente della Fibs, Andrea Marcon, e dal direttore della Fondazione, Gianmarco Sala, l'intesa prevede che le due istituzioni sensibilizzino il pubblico sui programmi di ricerca oncologica dell'Istituto di Candiolo-IRCCS durante la competizione continentale.

"La nostra manifestazione - dichiara il presidente Marcon - coinvolge quest'anno 16 Squadre Nazionali, un vero record per l'Europeo di baseball, ma per noi è anche fondamentale il legame col territorio. Per questo abbiamo voluto che gli atleti della nostra Nazionale, da ambasciatori dello sport, contribuiscano a far conoscere realtà di cruciale importanza sociale. In questo caso la Fondazione Piemontese pe la Ricerca sul Cancro, che opera da 35 anni sul territorio e che ha saputo realizzare nel delicato settore della ricerca oncologica un'eccellenza come l'istituto di Candiolo".

"Siamo onorati che la Federazione ci abbia voluto al suo fianco in questa prestigiosa manifestazione sportiva, proprio nell'anno in cui la nostra Fondazione compie 35 anni di attività - osserva Sala -. Gli Europei rappresentano un'opportunità importante per diffondere il nostro messaggio: il sostegno alla ricerca è fondamentale per vincere la partita contro il cancro.

Il mondo sportivo è da sempre al fianco dell'Istituto di Candiolo, ci accomunano valori come l'impegno e il sacrificio per raggiungere un risultato condiviso, ma anche la promozione di corretti stili di vita per mantenere salute e benessere".

