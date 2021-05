Torino: cabina di regia per costruire la città del futuro

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Il claim, 'Costruiamo la Torino di domani', ne definisce bene l'impegno. Per accompagnare la realizzazione dei progetti strategici per il futuro del capoluogo piemontese, le istituzioni locali, insieme con Politecnico, Università e Unione industriale, ha costituito una cabina di regia. Il suo coordinamento è stato affidato alla Camera di Commercio e si riunirà con cadenza mensile.

"Operare insieme per far sì che vengano rispettati i cronoprogrammi, verificato costantemente lo stato di avanzamento dei lavori e assicurata continuità ai percorsi definiti per quei progetti ritenuti fondamentali in chiave di rilancio di Torino e del torinese, anche tenendo conto della possibilità di impiegare per la loro realizzazione le risorse europee del recovery fund", spiega l'assessore a Innovazione e Smart City della Città di Torino, Marco Pironti.

Tra i progetti di cui si occuperà la cabina di regia il Parco della salute, il Polo dell'automotive e la Cittadella dell'aerospazio, l'Istituto italiano per l'intelligenza artificiale, la Casa delle tecnologie emergenti di Torino, il Campus Valentino, la Città delle scienze a Grugliasco oltre ai progetti di più ampia portata quali il Piano urbano della mobilità sostenibile e il Piano di resilienza climatica. "Sfide su cui c'è una grande convergenza di visione - osserva l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Piemonte, Andrea Tronzano - nel costruire la Torino del futuro, attraverso luoghi emblematici presenti nell'area metropolitana; paradigmi di una regione che si sta trasformando Progetti che troviamo a Torino ma i cui benefici saranno a vantaggio di tutti i piemontesi". (ANSA).