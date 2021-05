Tav:flash mob a Torino 'basta ritardi, nominare commissario'

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - "La Tav è l'opera più importante per il rilancio e il futuro di Torino". Lo ribadisce Mino Giachino, candidato sindaco di Si Tav Si Lavoro, l'associazione che questa mattina ha organizzato un flash mob davanti alla prefettura del capoluogo piemontese per "far sentire a Governo e Parlamento la grande delusione per il tempo perso, un ritardo che pagherà caro l'economia torinese".

"I partiti fanno finta di nulla, ma il blocco silenzioso da parte di Toninelli e del governo giallorosso ritardano i lavori dell'opera più importante per Torino di 2 anni e questo farà perdere all'economia torinese tra i 5 e i 6 miliardi", sostiene Giachino, che da tempo sollecita "la nomina di un commissario straordinario come per il ponte di Genova". (ANSA).