Casa: Torino,nel 2021 più compravendite e prezzi in risalita

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Le incognite legate al Covid sono ancora tante, ma il mercato torinese della casa sembra in ripresa: il 52% degli operatori immobiliari ritiene che l'andamento sarà migliore del 2020, con prezzi in leggera risalita. Senza più blocchi e restrizioni, il sentiment è di un ritorno ai livelli pre-Covid. Lo dice la Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) che ha presentato i dati dell'Osservatorio 2020.

"Il numero di domande di mutui nei primi quattro mesi del 2021 è aumentata, quindi le compravendite sono in crescita. Per gli alloggi medio-piccoli molto dipenderà dal ritorno degli studenti universitari. Il segnale positivo sono le agevolazioni di acquisto previste per gli under 36", spiega il presidente Aurelio Amerio. "In città si cercano metrature più grandi. Fuori Torino spazi verdi, ampi terrazzi e un'ottima connessione internet, elemento considerato imprescindibile", sottolinea Luca Portinaro, delegato all'Osservatorio Fiaip, che segnala il grande stock di bilocali, prima affittati a studenti e i trasfertisti, messi in vendita, con un'offerta raddoppiata e un calo dei prezzi per ora del 5%" Il mercato immobiliare nel 2020 - secondo i dati dell'Osservatorio - a Torino è andato meglio del previsto per le compravendite, con una tenuta maggiore fuori porta e in provincia. In tutto 28.030 nel ramo residenziale: 11.870 nel capoluogo e 16.160 nella provincia, con un decremento medio dell'8,6%, rispetto al 2019. Il calo a Torino è stato del 13%, inferiore alle stime di una discesa tra il 20 e il 25%., mentre per la provincia è del 5%. Le quotazioni medie al metro quadro sono in calo dello 0,2% a Torino a fronte di una flessione dello 0,8% nel resto del territorio. Il nuovo salotto della città comprende piazza Solferino, hanno recuperato valore anche Borgo Po, San Donato e Cenisia, mentre in periferia registra un balzo Falchera-Villaretto dove le case sono più grandi e in mezzo al verde. (ANSA).