Musica: Love Trap per rassegna online Ogr Good Vibes

Proseguono online gli appuntamenti di Ogr Good Vibes, la rassegna digitale promossa da Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino - in collaborazione con TOdays Festival per riaccendere le luci sulla musica e sostenere un comparto, quello dello spettacolo dal vivo, che nell'ultimo anno ha perso il 97% del fatturato.

Domani giovedì 6 maggio alle 22 sarà trasmesso in anteprima sul canale YouTube di Ogr Torino il set di Love Trap.

Love Trap è il progetto di due volti noti della scena garage/punk underground italiana ed europea: Stefano Isaia (Movie Star Junkies, Lame) e Marco Spigariol (Krano, Vermillion Sands). Stefano Isaia è un musicista eclettico, poliedrico e originale. Classe 1982, a 16 anni muove già i primi passi nella scena garage punk internazionale, pubblicando dischi su etichette americane come la Slovenly Records e suonando spesso all'estero, tra Europa e Stati Uniti. Fonda Love Trap nel 2018 con Marco Spigariol; il primo Lp esce nel 2019 per la Wild Honey Records, e nel frattempo la band diventa un quintetto con Alberto Danzi (Oaxaca, Heart of Snake) al basso, Riccardo Salvini (Indianizer, Foxhoudn) al piano e organo e Nicola Lotta alla batteria. Per Ogr Good Vibes porteranno in scena un ritrovato gusto musicale, classico e contemporaneo: un set in cui ogni canzone cattura le emozioni umane più primitive, intrise di un senso di profonda malinconia, di costante ricerca di equilibrio tra amore, perdita e rimpianto.

Giovedì 27 maggio la rassegna si concluderà con la messa in onda del set di Motta. La line up di Ogr Good Vibes è una produzione originale Ogr in collaborazione con TOdays Festival.

