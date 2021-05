Vaccini: nuovo hub a Cossato, 250 somministrazioni al giorno

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Un nuovo centro vaccinale è stato inaugurato a Cossato (Biella), presso il Centro Incontro di piazza Croce Rossa. Ha un potenziale di 250 somministrazioni al giorno e presto accentrerà anche l'attività del centro vaccinale allestito in precedenza alla Casa della Salute in via Pier Maffei, che sarà dismesso.

Sarà aperto sette giorni su sette e vi lavorerà personale medico e infermieristico dell'Asl di Biella, con l'aiuto di volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile sul fronte della logistica.

Per aderire alla campagna vaccinale è necessario usare il portale 'ilpiemontetivaccina', da domani inizieranno le preadesioni per la fascia d'età 55-59 anni. (ANSA).