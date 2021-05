Esercitazione notturna Elisoccorso, operazioni al verricello

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Esercitazione notturna del Servizio Regionale di Elisoccorso. Questa sera, all'Aeroclub di Torino dove ha base l'elisoccorso, vengono eseguite per la prima volta alcune operazioni speciali al verricello.

L'obiettivo è quello di aumentare la performance operativa del servizio in condizioni che rendono impossibile atterrare, come rifugi alpini, aree prive di spazi sufficienti per un atterraggio notturno o luoghi impervi. Le nuove tecnologie aeronautiche - visori notturni e auto hovering - favoriscono una nuova prospettiva operativa del servizio regionale di elisoccorso. (ANSA).