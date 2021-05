Torino; centinaia di tifosi davanti al Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Centinaia di tifosi del Torino si sono dati appuntamento all'esterno dello stadio Filadelfia alla vigilia della sfida contro il Parma, forse decisiva per la salvezza dei granata. Cori di incitamento alla squadra, ma anche di contestazione al presidente Urbano Cairo. Su un muretto esterno è stato affisso uno striscione con il messaggio "Siamo qua per spingervi alla vittoria, non infangate ancora la nostra storia". La squadra al completo, guidata dal capitano Andrea Belotti e dall'allenatore Davide Nicola, è uscita dall'impianto per incontrare i tifosi. (ANSA).