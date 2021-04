Maltempo: piogge fino a domenica, neve da 2.000 metri

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Tra piogge e qualche schiarita, il tempo in Piemonte resterà perturbato fino a domenica. Lo confermano le ultime previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). I periodi più soleggiati venerdì mattina e domenica, mentre il maltempo dovrebbe insistere in particolare il 1° maggio, con rovesci più forti sull'alto Piemonte e accentuazione dei fenomeni sulla parte centro-settentrionale della regione. Sono previste precipitazioni deboli solo sull'Astigiano e sull'Alessandrino.

La quota delle nevicate si attesterà a 1.000-1.100 metri di altitudine. (ANSA).