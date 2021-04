Ambiente: 'Zoom' Torino riparte con il nuovo rettilario

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Ha riaperto, con un nuovo habitat, completamente dedicato ai rettili, anche il Bioparco ZoomTorino che, dopo mesi di stop a causa delle restrizioni Covid, ora può tornare ad accogliere i visitatori tra i suoi viali e nei suoi vasti spazi open-air.

L'Albero della Vita, fino a pochi mesi fa dimora per serpenti e lontre, da oggi, dopo un lungo lavoro di restyling, è diventato un vero e proprio rettilario e sarà la nuova casa per varani, iguane, tegu, pitoni e una specie di tartaruga a rischio estinzione. "Avendo anche una zona completamente all'aperto - spiegano i veterinari di Zoom - permette ai rettili di godersi il sole diretto, come farebbero in natura".

"Alcune delle nuove specie arrivate a Zoom, come è consuetudine - dichiara Valentina Isaja, direttore Scientifico del parco - fanno parte del progetto di interscambio tra parchi europei, come i varani delle rocce. Quest'anno, però, abbiamo introdotto una novità, il 'rescue project', ovvero il recupero di animali da privati non più in grado di prendersene cura. Una scelta questa che ben si sposa con la mission del Bioparco, ossia la salvaguardia di specie animali a rischio estinzione e la loro accoglienza in habitat di alto standard qualitativo".

(ANSA).