25 aprile: No Tav in Val Susa, sfilano 'partigiani terra'

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "La storia della Valle ci insegna come resistere, fin dai tempi dei nostri nonni, sia una condizione imprescindibile per tutte e tutti noi": lo sostengono i No Tav che oggi pomeriggio hanno celebrato il 25 aprile con un corteo in Valle di Susa, da San Giorio a San Didero. In prima fila alcune donne, con un caschetto da cantiere e la scritta 'partigiane della terra e del futuro". Tra i manifestanti anche Nicoletta Dosio, la 'pasionaria' del movimento che si oppone alla Torino-Lione.

Qualche insulto alle forze dell'ordine, ma nessuna tensione, neanche quando alcuni No Tav hanno posato una casetta in legno nei pressi del cantiere del nuovo autoporto di San Didero, opera connessa alla realizzazione della Torino-Lione il cui avvio dei lavori nei giorni scorsi ha riacceso le proteste. (ANSA).