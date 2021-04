Covid: Revi.Tor, importante adeguarsi a Codice Crisi impresa

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Entrano in vigore a settembre i cosiddetti indicatori per la presunzione ragionevole dello stato di crisi dell'azienda, introdotti dal Codice della crisi d'impresa che riforma la legge fallimentare inserendo nel nostro ordinamento meccanismi atti a prevenire ed evitare il fallimento aziendale.

"Il Covid-19 ha avuto un impatto estremamente negativo sui bilanci delle aziende italiane, con riflessi che si produrranno anche sugli esercizi dei prossimi anni, per questo diventa ancora più importante adeguarsi alle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa", sostiene Barbara Negro, partner della società di revisione contabile Revi.Tor. "L'entrata in vigore degli indicatori di allerta segna un passo decisivo nell'applicazione del Codice, rallentata dalla pandemia, perché introduce elementi utili all'impresa e agli organi di vigilanza per la prevenzione dello stato di crisi e la preservazione della continuità aziendale - aggiunge -. Anche se la nomina obbligatoria dei revisori è stata posticipata al 2022, l'adozione della reportistica trimestrale e il monitoraggio degli indicatori potranno fare la differenza ed evitare a molte aziende di giungere a una condizione di irreversibilità e quindi a fallimento". (ANSA).