Maltempo: Confagri, Regione attenui difficoltà delle imprese

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Oltre 40 tecnici di Confagricoltura Piemonte sono impegnati nella ricognizione dei danni provocati dall'ondata di aria artica che da martedì staziona sul Piemonte.

"Abbiamo già invitato gli agricoltori nostri associati a segnalare tempestivamente i danni ai Comuni, affinché la Regione possa delimitare le aree danneggiate per verificare l'opportunità di attivare le provvidenze previste dalla legge in caso di calamità atmosferiche", dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte.

"Chiediamo alla Regione - prosegue - di intervenire per quanto possibile per attenuare le difficoltà delle imprese, accelerando i tempi di pagamento dei contributi previsti dalla politica agricola comunitaria e snellendo le procedure burocratiche per l'ottenimento degli aiuti".

Anche se il gelo di questi giorni è stato eccezionale, Confagricoltura ricorda che questi eventi non sono rari all'inizio della primavera. "Purtroppo - spiega il direttore di Confagricoltura Piemonte Ercole Zuccaro - l'unica difesa valida è quella passiva, ossia assicurare le produzioni agricole da gelo, vento forte, inondazioni, grandine e altri eventi atmosferici. La conta dei danni è ancora in corso - prosegue - e nell'arco di qualche giorno avremo un quadro più preciso; per quanto riguarda le drupacee, pesco in particolare, possiamo già dire che oltre il 50% della produzione frutticola 2021 è compromessa".

Gli impianti antibrina - spiegano i tecnici di Confagricoltura - "che in parte hanno contribuito a salvare i germogli, per contro in alcune aree hanno creato problemi di peso a causa del ghiaccio che si è formato, spezzando alcuni rami£.

Segnalazioni di danni ai vigneti arrivano anche da Gattinara e dalle colline dell'Alto Novarese, a Fara, Sizzano, Ghemme, Briona e Romagnano, in particolare sui nebbioli del nord Piemonte. (ANSA).