Covid: 76.400 euro da Conad Nord Ovest alla Caritas

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Conad ha donato a Caritas Italiana 76.400 euro - pari a oltre 19.000 pasti - alle diocesi piemontesi nelle province di Torino, Novara, Biella, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo e alla diocesi Valdostana della provincia di Aosta. L'iniziativa è un gesto solidale che ha caratterizzato tutte le attività collegate al 60esimo di Conad Nord Ovest. In tutta Italia la cifra complessiva è di 632.520 euro.

"In Italia ci sono migliaia di famiglie in grande difficoltà, molte delle quali non più in grado di acquistare beni per sopravvivere. I dati drammatici che tutti abbiamo davanti agli occhi ci hanno spinto a intervenire concretamente aiutando più di 10.500 famiglie, con una donazione pari a 160.000 pasti" spiega Valter Geri, presidente di Conad Nord Ovest. "Anche nel contesto del Nord Ovest - sottolinea Pierluigi Dovis, delegato regionale Caritas Piemonte e Valle d'Aosta - la pandemia ha innescato una reazione a catena di tipo economico e sociale che sta investendo fasce in altri tempi del tutto escluse dai problemi di impoverimento. Nella rete dei centri di ascolto diocesani e parrocchiali di Piemonte e Valle d'Aosta stanno passando lavoratori a partita Iva, stagionali del turismo e dello spettacolo, piccoli esercenti al dettaglio, operatori industriali che patiscono i ritardi nell'arrivo dei benefit pubblici, famiglie divise, anziani fragili anche psicologicamente. La richiesta di cibo è alta ma, per le nostre Caritas, è una occasione di vicinanza e di cura per cercare di offrire loro quel di più che viene dalla relazione così compromessa in tempi di lockdown". (ANSA).