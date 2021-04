'Alexa fammi un espresso', il caffè italiano diventa smart

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Dopo aver portato il caffè nello spazio per un vero espresso a gravità zero, aver ideato la prima audioguida su Instagram per visitare il suo museo o aver abbinato il bluetooth alle sue macchine, Lavazza torna a puntare su innovazione e tecnologia. A far diventare smart l'espresso italiano ci pensa Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima macchina per il caffè al mondo con Alexa integrata, nata dalla collaborazione fra l'azienda torinese e quella di Seattle.

Con una semplice richiesta all'assistente vocale di Amazon si potrà avere all'istante la propria tazzina fumante, mentre grazie alle App Alexa e Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle capsule, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di caffè, chiedere istruzioni su come usare la macchina ed effettuare la decalcificazione, ma anche salvare gusti e preferenze di amici e familiari.

L'integrazione di Alexa nella nuova macchina Lavazza permette inoltre di interagire con l'assistente vocale di Amazon direttamente attraverso la macchina del caffè, anche per effettuare e ricevere chiamate e messaggi verso e da altri dispositivi Echo, riprodurre musica da Amazon Music, Spotify e Deezer anche con il supporto Multi Room Music, e controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili.

I clienti potranno anche registrarsi al servizio in abbonamento Amazon Music Unlimited e ottenere un periodo d'uso gratuito di 3 mesi. (ANSA).