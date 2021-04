Vaccini: in arrivo dosi Pfizer e AstraZeneca in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 06 APR - In attesa del via alle prenotazioni della vaccinazione contro il Covid per la fascia di età 60-69, che partiranno giovedì, il Piemonte ha ormai raggiunto l'obiettivo dei 20 mila vaccini al giorno e si prepara per il prossimo obiettivo, che è quello di arrivare a 30 mila somministrazioni giornaliere, "compatibilmente con l'arrivo delle dosi". Lo sottolinea Antonio Rinaudo, commissario alla campagna vaccinale della Regione, interpellato dall'ANSA.

Sul fronte dei rifornimenti, Rinaudo segnala "che in data odierna Pfizer consegnerà 126.360 dosi, il 13 aprile ne consegnerà altre 125.190, il 21 aprile ne arriveranno ulteriori 109.980 e il 28 aprile ancora 108.810".

"Da AstZeneca - aggiunge il commissario - sono attese in tutto 11.500 dosi che saranno consegnate il 14 aprile. Mentre per quanto riguarda i vaccini di Moderna e Johnson & Johnson - conclude - la Regione Piemonte non ha finora ricevuto notizie sulle consegne dalla struttura commissariale di Roma". (ANSA).