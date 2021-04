Pirlo "rispettiamo il protocollo, in campo col Napoli"

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "Noi rispettiamo il protocollo, siamo in sintonia con ciò che dice l'Asl: faremo quello che abbiamo sempre fatto, ci presenteremo e giocheremo": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dopo i tre casi di positività al Covid riscontrati tra i bianconeri: Bernardeschi, Bonucci e Demiral.

Domani all'Allianz Stadium è in programma Juventus-Napoli, recupero della partita saltata il 4 ottobre con due casi positivi tra i campani, dopo la partita con il Genoa colpito da un focolaio di Covid. Il Napoli, su indicazione dell'Asl, non si era presentato a Torino. (ANSA).