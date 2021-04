Nicola 'in gara secca può succedere di tutto'

(ANSA) - TORINO, 02 APR - "Abbiamo voglia di scendere in campo, il derby è una gara che trasmette elettricità: la classifica parla di valori diversi tra le due squadre, ma in gara secca può succedere di tutto".

Così il tecnico del Torino, Davide Nicola, presenta la sfida contro la Juventus. "Voglio convocare Nkoulou, anche se non potrà giocare - dice l'allenatore durante conferenza stampa di vigilia - per fargli assaggiare l'adrenalina e il clima. Sarà un'atmosfera particolare, anche se gli spalti vuoti in un derby saranno un colpo al cuore".