Benzinai, Vincenzo Nettis presidente Faib Confesercenti

Classe 75, coniugato, con esperienze lavorative maturate in àmbito commerciale, gestore di un impianto di distribuzione in Torino, Nettis porta avanti una vocazione di famiglia nel mondo della rappresentanza dell'associazione: il padre Gianni, infatti, ha guidato la Faib nel corso di molti anni.

"Mi è stato affidato il mandato di tutelare il lavoro e il ruolo del gestore - spiega - in un mercato che sta cambiando pelle a causa della transizione energetica. Il mutamento è accelerato dall'emergenza sanitaria che sta stravolgendo le abitudini dei consumatori e della mobilità, dice Nettis. "In questo contesto incidono anche le novità di carattere fiscale che hanno stravolto il nostro lavoro: un contesto in rapida evoluzione in cui l'associazione deve essere il punto di riferimento per i gestori e la cui sfida essenziale sarà quella di stabilire nuovi rapporti con le compagnie petrolifere".

