Vaccini: Auser al fianco degli anziani soli e con difficoltà

(ANSA) - VERCELLI, 31 MAR - Anche nelle province di Vercelli e Novara i volontari dell'Auser si sono messi a disposizione per aiutare gli anziani soli e fragili nella prenotazione della vaccinazione anti Covid sulle piattaforme informatiche e nell'accompagnamento presso i siti vaccinali.

"Sono tante le persone sole e con difficoltà motorie che hanno bisogno di essere aiutate - sottolineano dall'associazione -; noi siamo al loro fianco, per non lasciare indietro nessuno e far sentire la nostra vicinanza".

Auser di Vercelli mette a disposizione dell'Asl 6 medici in quiescenza, 6 infermieri, 4 persone per le attività amministrative e alcuni altri volontari. Mentre sono circa 80 i medici in pensione che hanno aderito all'accordo fra Asl di Novara e ambulatorio Auser di Borgomanero per dare una mano nella somministrazione dei vaccini. Inoltre le Asl delle due province hanno sottoscritto apposite convenzioni per coinvolgere i medici in pensione degli ambulatori della solidarietà Auser di Borgomanero e Vercelli. Auser è in campo automezzi attrezzati per il trasporto di anziani in carrozzina. (ANSA).