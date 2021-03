Torino: in unica mappa web i 900 cantieri della città

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Si amplia e si struttura maggiormente la mappa interattiva in tempo reale dei cantieri torinesi, 925 fra quelli in corso e previsti nel corso dell'anno fra opere infrastrutturali e di manutenzione di strade e marciapiedi. Su un'unica pagina web è dunque possibile conoscere, anche con ampio anticipo, tutti i dettagli dei cantieri, dal committente al tipo di lavoro e, soprattutto, la durata.

"Una delle prime richieste alla Città - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - era avere migliori coordinamento e comunicazione sui cantieri. Questo progetto ha un valore aggiunto duplice, ci permette di essere più trasparenti e corretti nell'informazione e ci aiuta nel coordinarci, oltre ad essere uno strumento importante anche per la programmazione".

Appendino e l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra evidenziano poi che "aver approvato il Bilancio nei termini ci permette di pianificare meglio e investire di più. Se nel 2015 c'erano 5 mln per le manutenzioni oggi sono tra gli 11 e i 12. Questa mappa - aggiunge ancora la sindaca - ci permette di essere "Un progetto - conclude l'assessore al Commercio Alberto Sacco - che esaudisce una richiesta molto sentita dal mondo del commercio e dai cittadini". (ANSA).