Turismo: Gattinoni Official Tour Operator di Atp Finals

Gattinoni sarà Officiai Tour Operator delle Atp Finals, la manifestazione che per i prossimi 5 anni porterà a Torino i campioni del tennis internazionale. L'obiettivo dell'azienda è cercare di catturare l'interesse degli appassionati di tennis che giungeranno da tutta Italia e dal mondo, proponendo itinerari di scoperta e piacere che avranno un'importante ricaduta su tutto il tessuto economico locale.

Scegliendo la data del match desiderata sarà possibile costruire in modo semplice l'itinerario che più risponde ai propri interessi personali, spaziando dalle visite alla città sotterranea a quella delle grandi aziende locali, dagli itinerari classici con protagonisti il Museo Egizio, la Mole Antonelliana e le residenze sabaude, alle degustazioni nelle Langhe. Le proposte saranno commercializzate attraverso il sito experience.nittoatpfinals.com, raggiungibile anche dal sito della biglietteria delle Nitto Atp Finals - tickets.nittoatpfinals.com/it - dal quale, cliccando sul banner 'Acquista biglietti + servizi Incoming & Experience', sarà possibile ricercare e acquistare i biglietti per tutte le date e le sessioni, abbinate a esperienze, soggiorni e servizi di viaggio. Cinque le tematiche: Torino Essential, Food&Wine, Arts&Culture, Made in Torino, Exploring Torino e Exploring Piemonte.

"La città di Torino e il Piemonte rappresentano uno snodo importante per il nostro business e proprio qui il Gruppo Gattinoni ha investito nell'apertura di un nuovo hub che avrà spazi molto curati. Saremo partner degli enti locali per il rilancio e la valorizzazione di questa regione che offre un patrimonio di straordinaria rilevanza e bellezza storica, culturale e naturale, spesso sconosciuto ai più" commenta Franco Gattinoni, presidente di Gattinoni Group. (ANSA).