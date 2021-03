Torino sconfitto a Genova, resta in piena zona retrocessione

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - A tre giorni dall'incredibile rimonta nel finale contro il Sassuolo non riesce invece l'impresa al Torino, sconfitto a Genova dalla Sampdoria, in gol con Candreva. I granata mantengono un punto di vantaggio, con una gara da recuperare, quella con la Lazio, sul terz'ultimo posto occupato dal Cagliari. La sconfitta del Toro, sommata a quella delle altre ultime, allarga però la forbice tra le formazioni in lotta per non retrocedere con il Benevento, quint'ultimo, ora avanti di sei punti dopo la vittoria allo Stadium contro la Juventus. E alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, per i granata ci sarà proprio il derby con i bianconeri. (ANSA).