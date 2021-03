Crisi Cerutti, scuola dona ricavi calendario a lavoratori

(ANSA) - VALENZA, 19 MAR - I proventi delle vendite del calendario di una scuola di Valenza (Alessandria) per i lavoratori della Cerutti, che rischiano il posto di lavoro. "Non si può parlare di educazione civica e di educazione alla legalità se non si tengono occhi, orecchie e un cuore spalancato" spiega Maurizio Primo Carandini, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Valenza A, che non è nuovo a iniziative di solidarietà. Qualche mese fa aveva anticipato lo stipendio ai dipendenti assunti nella sua scuola come organico Covid.

"Questo è il senso delle nostre charity - aggiunge - : guardare chi è nel bisogno e chi necessita della nostra attenzione e solidarietà. Oggi abbiamo provveduto a inviare un bonifico tramite la Fiom ai lavoratori della Cerutti in presidio davanti all'azienda. Sono solo 600 euro, ricavati dalla vendita dei calendari, ma sono donati con tutto il nostro cuore. Noi ci siamo, sempre".