Consulta e Fondazione Architettura insieme per le periferie

La Fondazione per l'architettura di Torino e la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino hanno firmato un Protocollo d'intesa per la riqualificazione delle periferie. Tra i progetti di rigenerazione urbana "Cortile Mondo" sul quale la Consulta investirà 30.000 euro, in accordo con la Fondazione per l'Architettura che ha ideato e curato Bottom Up! insieme all'Ordine degli Architetti di Torino. Nel cuore del quartiere Aurora, il progetto intende ampliare le pratiche di didattica innovativa all'esterno della Scuola Marc Chagall, trasformando l'area verde in luogo di integrazione e confronto.

"A Torino stiamo sperimentando un nuovo modello di rigenerazione sociale e urbana che coinvolge istituzioni, imprenditori e associazioni, partendo dai bisogni dei cittadini.

L'accordo con la Consulta è una nuova sinergia fondamentale per camminare insieme verso l'integrazione del futuro, a partire dal giardino di una scuola di quartiere" commenta Alessandra Siviero, presidente della Fondazione per l'architettura di Torino. "L'accordo rinnova il nostro impegno a promuovere iniziative volte a contribuire al Bene Comune, attraverso i linguaggi della creatività. In un'epoca segnata dall'emergenza sanitaria, continuiamo il nostro percorso orientato all'innovazione culturale e tecnologica, con attenzione alla coesione sociale" spiega Giorgio Marsiaj, presidente della Consulta.

L'esperienza della Scuola Chagall e le altre idee progettuali generate da Bottom Up! saranno raccontate anche alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.

