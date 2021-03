Champions: Pirlo, cancelliamo questa gara, ora il campionato

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - "Se ne esce cancellando questa partita, dobbiamo voltare pagina anche se ci vorrà qualche giorno": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, commenta amaramente l'eliminazione dalla Champions League. "Dobbiamo tuffarci sul campionato perché siamo soltanto a marzo e abbiamo ancora tante gare da giocare - ha aggiunto l'allenatore bianconero ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 contro il Porto che non è bastata per la qualificazione - dovremo affrontarle al meglio per cercare di risalire la classifica".

Porto che ha effettuato sei sostituzioni, in base alle regole Uefa previste per la Champions che lo consentono in caso di supplementari. (ANSA).