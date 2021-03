Scontri G7: 13 condanne, assolti leader Askatasuna

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Sono stati assolti dal Tribunale di Torino i leader del centro sociale Askatasuna accusati di avere organizzato e coordinato atti di guerriglia contro le forze dell'ordine durante una manifestazione che si tenne nel settembre del 2017 in via Po. La sentenza riguarda Andrea Bonadonna e Giorgio Rossetto.

Il processo è terminato, oltre che con sei assoluzioni, con 13 condanne: a due imputati e' stato inflitto un anno di reclusione, agli altri pene variabili fra i 9 e i 4 mesi. La dimostrazione rientrava nella mobilitazione del mondo antagonista contro lo svolgimento del G7 a Venaria. Verso lo schieramento delle forze dell'ordine furono anche lanciati fuochi artificiali: un gesto che, in base a una prima lettura del dispositivo, il tribunale ha fatto rientrare nel reato di "accensioni pericolose". (ANSA).