Covid: party abusivo a Torino, 16 sanzionati dai carabinieri

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Sono sedici le persone identificate da carabinieri di Torino durante un party in un locale di via Lanzo, nella periferia nord della città. Qui i giovani, tra i 20 e 25 anni, si erano dati appuntamento tramite un passa parola sulla piattaforma criptata 'Telegram'. All'arrivo dei militari dell'Arma gli organizzatori hanno spento musica e luci, mentre i ragazzi hanno cercato di fuggire. Per gli identificati (tutti privi di mascherina) scatteranno ora le sanzioni per violazione della normativa anti Covid. I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari del locale, che era stato dotato di luci psichedeliche, impianto musicale e bancone da bar come una vera e propria discoteca. (ANSA).