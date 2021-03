Covid: Torino, aree gioco affollate in ultimo giorno libero

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Aree gioco affollate a Torino nell'ultima domenica mattina prima della chiusura in base alle nuove norme per frenare i contagi da Covid. Negli spazi attrezzati per bambini, come in viale Ceppi al parco del Valentino, sono numerose le famiglie che, nonostante il meteo incerto, hanno deciso di trascorrere alcune ore all'aperto per far sfogare i propri figli tra scivoli e altalene. Già chiusi invece i baby park dei gonfiabili. Affollati anche i viali del parco e i prati. Campanelli di persone davanti ai chioschi del caffè e dei panini. Molti non indossano la mascherina. (ANSA).