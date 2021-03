Arte: Fondazione Merz, incontro con Maria Grazia Cucinotta

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - E' Maria Grazia Cucinotta, in collegamento questa sera alle 18,30 dalla Cina, la protagonista del primo incontro sull'arte contemporanea organizzato dalla Fondazione Merz. Il format #Scusinon capisco - nato in presenza presso la sede di Torino e realizzato ora solo per il web - mette a confronto ogni giovedì intellettuali e personaggi del mondo dell'arte.

Cucinotta discuterà con il gallerista Francesco Pantaleone.

L'incontro si potrà seguire in diretta su Youtube e Facebook. Protagonisti delle conversazioni a distanza saranno giovedì prossimo il docente in gestione e pianificazione forestale Giorgio Vacchiano e l'artista Luigi Coppola, il 18 marzo ila danzatrice e coreografa Raffaella Giordano e l'artista accademico Andrea Cusumano. (ANSA).