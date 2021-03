8 marzo: Museo Risparmio, le donne e la gestione del denaro

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) organizzano lunedì 8 marzo due appuntamenti online sulla parità di genere e la gestione del denaro rivolti a donne di tutte le età.

Il primo . 'Abbasso gli stereotipi!' Quando le principesse incontrano l'economia è un'Iniziativa rivolta alle scuole primarie, classi quarte e quinte e classi prime delle secondarie di primo grado. Un incontro divertente e istruttivo per sviluppare conoscenze e competenze indispensabili per abbattere gli stereotipi e le differenze di genere. Verranno presentati il video coprodotto da Museo del Risparmio e FEduF "Legonomia - Le differenze di genere spiegate con i mattoncini" di Luciano Canova e la nuova pubblicazione del Museo del Risparmio destinata ai bambini "Arco e Iris in America Latina", una favola che prende spunto dalla collezione di salvadanai del Museo, per raccontare la storia di due bambini che iniziano un'avventura che li porterà a sperimentare i principi alla base di una gestione virtuosa del denaro per affrontare un viaggio in America Latina.

Il secondo alle 18 è un digital live talk "Non solo capelli: cura di sé e cura del denaro", un incontro sulla gestione del denaro e indipendenza economica femminile online su piattaforma Webex. Partendo dalla omonima nuova brochure del Museo scaricabile gratuitamente dal sito www.museodelrisparmio.it che mette a confronto sei elementi comuni tra la cura della propria persona e la cura del denaro, l'incontro ha come obiettivo quello di aiutare le donne ad apprezzare quanto di buono può derivare dalla gestione, in prima persona, dei propri risparmi. (ANSA).