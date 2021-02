Salone Libro in presenza dal 14 al 18 ottobre al Lingotto

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - La XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà in presenza dal 14 al 18 ottobre 2021 a Lingotto Fiere. Nel settecentesimo anniversario dantesco, il Salone richiamerà grandi nomi della scena culturale - spiegano gli organizzatori - per ragionare insieme sul futuro che ci aspetta. La città di Torino tornerà ad accogliere editori, autori, scuole e la comunità di lettori che in questo anno difficile non hanno mai smesso di incontrarsi, anche se virtualmente, intorno alla lettura.

Tutte le attività del Salone rivolte alle scuole saranno presentate ai docenti il 2 marzo alle 17.30 su SalTo (ANSA).