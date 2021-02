Congo:Consiglio regionale Piemonte osserva 1 minuto silenzio

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Consiglio regionale del Piemonte ha osservato oggi in apertura di seduta un minuto di silenzio per l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri in un agguato mentre viaggiavano a bordo di un'auto dell'Onu in una regione della Repubblica democratica del Congo, il Nord Kivu, da anni teatro di violenze.

Nel chiedere all'Aula virtuale di Palazzo Lascaris il minuto di silenzio, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha espresso "profondo cordoglio per i due caduti", e ha manifestato "affetto e vicinanza alle loro famiglie, al personale diplomatico italiano e al corpo dei Carabinieri".

(ANSA).